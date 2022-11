Zahlreiche Spender unterstützen den Geschenketisch in Köthen

Menschen, die sich gerade vor Weihnachten nicht alles leisten können, sind eingeladen, am Donnerstag in die Martinskirche in Köthen zu kommen. Für den Geschenketisch wurden zahlreiche Spenden vorbeigebracht.

Köthen/MZ - „Wir haben ein Tischproblem“, fällt Melanie Winkler auf, als sie sich von der Empore aus einen Überblick verschafft. Die Martinskirche verwandelt sich da gerade in rasender Geschwindigkeit in ein vorweihnachtliches Geschenkeparadies. „Ich bin megastolz, dass wir so viele Helfer haben“, sagt die Vorsitzende der Frauenunion Anhalt-Bitterfeld und wird schon wieder am Telefon verlangt. „Ja, es wäre sehr gut, wenn sie gleich kommen könnten.“ Nicht nur Tische fehlen an diesem Vormittag, Garderobenständer auch. Aber die Sache ist geklärt. Die Garderobenständer kommen - und die Martinskirche wird voller und voller.