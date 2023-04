Die Arbeiten an der Hohen Brücke in Köthen kommen nur langsam voran. Auf Facebook behaupteten Nutzer, dass neugebaute Auffahrten wieder abgerissen worden wären.

Köthen/MZ - Gibt es eine weitere Verzögerung auf der Baustelle an der Hohen Brücke in Köthen? Oder handelt sich bei den dort stattfindenden Bohrungen um eine planmäßige so genannte „Tiefgründung“, um die Lasten einer noch zu errichtenden Stützmauer sowie der ebenfalls noch zu errichtenden Rampe von der Leipziger Straße tiefer in die Erde abzuleiten?