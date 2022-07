Wulfen feiert am Wochenende mit Höhenfeuerwerk und viel Musik

Wulfen/MZ - Hartmut Marx und seine Mitstreiter vom Heimatverein Wulfen haben fürs kommende Wochenende, 9. und 10. Juli, ein Kinder- und Heimatfest organisiert. Los geht es indes bereits am heutigen Freitag. Mit einem Fackelumzug - angeführt von der Schalmeienkapelle Crüchern - wird das Fest um 19.30 Uhr eröffnet.

Danach sorgen ab 20 Uhr DJ Alexx T. und DJ Marcel S. bei einer Disco für Stimmung. Ein Höhepunkt wird der Auftritt der Partyband „Tänzchentee“ am Samstagabend ab 20 Uhr sein. Marcel Schiefelbein, der an den drei Tagen unter anderen für die Versorgung verantwortlich ist, erwartet viele Besucher: „Bei den bisher ausgetragenen Festen in der Umgebung war der Andrang auch groß. Die Leute wollen raus.“

Ein spektakuläres Höhenfeuerwerk am Samstag

Denen wird dann am Samstagabend bei eintretender Dunkelheit ein spektakuläres Höhenfeuerwerk geboten. Ansonsten steht am Samstag ein Familiennachmittag an. So geben die jungen Turnmädels der SG Drosa zahlreiche Übungen zum Besten. Henna-Tattoos werden von Liudmila Schiemann angeboten. Zudem zeigt der Künstler „Quickly“ eine Comedy-Darbietung.

Alles musikalisch umrahmt von „Rico on Tour“. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen, den „Hardy“ musikalisch begleitet. Zur Mittagszeit gibt es Wildschwein vom Spieß. Am Nachmittag steht ab 14.30 Uhr der Festumzug an. Danach sind Auftritte der Kinder der ortsansässigen Kita „Sandmännchen“ und der Tanzgruppe „Cover Girls“ geplant. Umrahmt wird der Nachmittag von den „Brachstedter Blasmusikanten“. Zum Festausklang wird „Rico on Tour“ den Besuchern Musikwünsche erfüllen.

Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass es beim Heimatfest keine Reigentänze geben wird. „Das ärgert mich schon ein bisschen“, sagt Marx, „aber so richtig hat sich keiner gefunden, der das alles in die Hand genommen hat.“ Vielleicht ist ja nur ein Jahr Pause und im nächsten Jahr, beim dann 161. Kinder- und Heimatfest, stehen die traditionellen Reigenvorführungen wieder sonntags auf dem Programm.