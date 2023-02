Seit November letzten Jahres war im Köthener Wolfgangstift gewerkelt worden. Jetzt können Besucher bewundern, was alles neu gemalert wurde.

Wolfgangstift erstrahlt in neuem Glanz

Schmuckstück in Köthen

Köthen/MZ - Ein Gruß aus der Küche ist in der Regel etwas Besonderes. Eine minimalistische kulinarische Vorfreude auf das, was der Hauptgang vielleicht zu bieten hat. Ein bisschen anders interpretiert man einen solchen Gruß im Köthener Wolfgangstift, das sich in der glücklichen Lage sieht, mit dem „Guten Hirten“ einen Kindergarten im Haus zu haben – inklusive Küche. Daher kamen die hausgemachten Kräppelchen, die einige Zeit verlockend und unberührt auf Tellern lagen und zuvor sichtbar ein ausgiebiges Zuckerbad genommen hatten. Glücklicherweise tischte die Kindergartenküche reichlich Grüße auf, denn die waren äußerst begehrt: „Die sind lecker“, lobte Herbert Dölle, der gemeinsam mit seiner Frau die Finanzen der Stiftung Hospital St. Jakob verwaltet.