Wohnwagen brennt in Gnetsch aus - Feuerwehr rettet Vater und Kind vor Flammen

Bei einem Wohnwagenbrand am Montagabend in Gnetsch sind mehrere Gasflaschen explodiert. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Der Wohnwagen in Gnetsch steht in Flammen

Südliches Anhalt/MZ - Glück im Unglück hatten ein Vater und ein Kind: Am Montagabend kurz nach 20 Uhr ist ein Wohnwagen in der Dorfstraße im Südlichen Anhalt aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr befanden sich Vater und Kind im Gefahrenbreich, konnten aber in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Inneren des Wohnwagens hatten sich Gasflaschen befunden. „Es hat mehrere Explosionen gegeben. Das könnten die Gasflaschen gewesen sein“, teilte Martin Schumann, Wehrleiter der Feuerwehr Weißandt-Gölzau, mit. Drei Gasflaschen habe die Feuwehrkräfte noch vor der Explosion herausholen können. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.

I nsgesamt waren 20 Kameraden der Feuerwehr Weißandt-Gölzau und Gnetsch im Einsatz. Das vollständige Herunterbrennen des Wohnwagens konnte jedoch nicht verhindert werden. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.