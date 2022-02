Wohnungsgesellschaft Köthen erhält Auszeichnung für Sanierung in der Adolf-Kolping-Straße

Sachsen-Anhalts Energie-Minister Armin Willingmann ist am Donnerstag extra nach Köthen gekommen, um den Preis „Grüne Hausnummer“ zu verleihen. Was es mit der Auszeichnung auf sich hat.

Köthen/MZ - Günther Krietsch interessiert sich wenig für den großen Bahnhof in der Straße, die vielen Menschen, Autos, Leute mit Regenschirmen, Kameras und Schildern in der Hand. Es ist frisch und ungemütlich. Und eigentlich will er nur nach oben. Doch dann erzählt er doch ein bisschen über sein neues Zuhause, das hier - was er bis dato gar nicht weiß - im Mittelpunkt steht: Der Wohnblock in der Adolf-Kolping-Straße 13 bis 19 hat als erster im Land die sogenannten „Grünen Hausnummern“ bekommen.