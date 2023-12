Ursache noch unklar Wohnhausbrand in Görzig - 66-Jährige wird schwer verletzt in Spezialklinik geflogen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Görzig ist eine 66-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Ihr 63-jähriger Ehemann kam ins Krankenhaus.