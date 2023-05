Eine hallesche Immobilienfirma hat den Berlin-Halberstädter Bahnhof 2018 in einer Auktion erworben und dort Wohnungen für alte Menschen eingerichtet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Wohnen im Denkmal - Was seit 2018 im Berlin-Halberstädter Bahnhof in Köthen entstanden ist

Die historische Ziegelfassade des Berlin-Halberstädter Bahnhofs in der Georgstraße wurde abgestrahlt. Der Schriftzug ist wieder gut zu lesen.

Köthen/MZ - Lange Flure, viele Türen. Alles ist hell, riecht neu. Nach Pfingsten sollen die ersten Bewohner in die frisch sanierten Wohnungen im früheren Berlin-Halberstädter Bahnhof in Köthen ziehen. Ein denkmalgeschütztes Gebäude, das lange leer stand und in den vergangenen Jahren komplett umgebaut wurde.