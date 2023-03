Am Mittwochabend fuhr der Schwertransport los in Köthen. Der Kessel ist 9,50 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4,60 Meter.

Köthen/MZ - Wer von Köthen nach Eilenburg in Sachsen fahren will, schafft die 70 Kilometer in rund einer Stunde. Ein Sattelzug, der am Mittwochabend in Köthen losgefahren ist, hat dagegen mehr als fünf Stunden für die Strecke gebraucht, das sind lediglich rund 14 Kilometer pro Stunde. Der Hintergrund: Es handelte sich in diesem Fall nicht um einen gewöhnlichen Sattelzug, sondern um einen Schwertransport.