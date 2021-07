Wochenmarkt im Köthener Zentrum darf länger öffnen - Kommt Angebot auch am Sonnabend?

Köthen/MZ/KEB - Die Händler auf dem Köthener Marktplatz sollen ihre Waren künftig länger am Tag anbieten dürfen. Dies jedenfalls hat der Hauptausschuss am Dienstag dem Stadtrat, der am 13. Juli letztmals vor der Sommerpause zusammenkommen wird, als Beschluss vorgeschlagen. Bislang bieten die Händler ihre Waren von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr an. Künftig sollen sie ihre Stände bereits um 7 Uhr öffnen dürfen. Hinzu kommt eine Öffnung am Sonnabend von 7 bis 13 Uhr, „um auch all jenen Köthenern eine Chance für einen Wochenmarktbesuch zu geben, die das wegen ihrer Berufstätigkeit in der Woche nicht mehr schaffen“, wie Oberbürgermeister Bernd Hauschild sagte.

„Ich bin auch für den Sonnabend. Wir müssen sehen, wie die Händler dieses Angebot wahrnehmen. Ich habe deshalb auch die Gebührensatzung zurückgezogen, um zu schauen, wie wir den zusätzlichen Personalaufwand gedeckelt bekommen, der durch den Sonnabend entsteht“, so Hauschild.

Die frühere Öffnungszeit von 7 Uhr ist zugleich auch eine Anpassung an das Ladenöffnungszeitengesetz von Sachsen-Anhalt, nachdem Einzelhändler ihre Waren werktags von 0 bis 24 Uhr verkaufen dürfen. Mit der Neuregelung soll dem Kunden die Chance gegeben werden, auf dem Weg zur Arbeit den „Kaffee to go“, die Pflanze fürs Büro oder auch Fleisch und Wurst zu erwerben. Das Ziel ist, für die Markthändler Kunden zu gewinnen. „Der Markt wird regulieren, ob wir richtig liegen“, sagte Hauschilds Stellvertreterin Stephanie Behrendt. „Vor allem die Händler nach dem Blick in ihre Kassen.“