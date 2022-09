Wo die Gänse raste(te)n: Wie sich die Welt am Neolith-Teich verändert

Köthen/MZ - Still liegt der Neolith-Teich da. Seine leicht gekräuselte Oberfläche spiegelt das Silbergrau eines wolkenverhangenen Himmels. Dann schwillt langsam ein Geräusch an. Fern erst, doch immer näher kommend. Und je lauter es wird, desto deutlicher lässt sich das Schnattern mehrerer Graugänse auseinanderhalten, die gerade noch außer Sicht waren, nun aber in perfekter Pfeilformation in Richtung des Gewässers streben. Einen Moment später fallen die Tiere nach links und rechts ab, plötzlich wirbeln ihre Flügel wild durcheinander. Das Landemanöver hat begonnen.