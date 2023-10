Ein Team an der Hochschule Anhalt in Köthen sucht nach zusätzlichen Kommunikationswegen. Wie Kuscheltiere daran maßgeblich beteiligt sind.

Köthener Forscher arbeiten an smartem Plüschtier, das Daten-Dieben keine Chance lassen soll

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Um festzustellen, ob es geregnet hat, reicht in der Regel ein schneller Blick aus dem Fenster. Der Boden ist dunkler, es gibt Pfützen und alles ist irgendwie am Glänzen. In einem Wort: Es ist nass. Wie sollen das aber blinde Personen nachvollziehen können, bevor sie das Haus verlassen?