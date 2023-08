Angreifer abgewehrt Wischmopp-Überfall im April in Köthen vor Aufklärung - Zweiter Mann sitzt in U-Haft

Kriminalbeamte haben in Dessau einen jungen Mann festgenommen, dem zwei Raubüberfälle mit einem Komplizen im Februar in Dessau und im April in Köthen mit Messer und Pistole vorgeworfen werden.