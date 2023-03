Edderitz/MZ - Um alle fünf Grundschulen in der Stadt Südliches Anhalt mit insgesamt rund 400 Schülern in den nächsten Jahren bezüglich ihrer Existenz zu sichern, wird im Kulturausschuss des Stadtrats darüber diskutiert, den Schulbezirk für die Grundschule Edderitz aufzuheben. Sie bildet seit August 2022 eine Außenstelle im Grundschulverbund mit Radegast. Die Schulbezirke für die Grundschulen in Gröbzig und in Quellendorf könnten bestehen bleiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.