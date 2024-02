Ernüchternde Bilanz „Wir haben keine Ärzte“ - Fast 600 Kinder in Anhalt-Bitterfeld blieben ohne Schuleingangsuntersuchung

Weil es an Personal fehlt, kam der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2023 bei den Schuleingangsuntersuchungen in Schwierigkeiten. Eingeschult werden die Kinder trotzdem. Doch die Sorgen der Eltern sind groß. Wie der Landkreis 2024 gegensteuern will.