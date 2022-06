Abgesagte Bürgermeisterwahl „Wir haben den Text einfach kopiert“: Wahlleiter in Aken räumt Fehler bei Ausschreibung

In Aken wird am 13. März kein Bürgermeister gewählt. Das Bewerbungsalter in der Stellenausschreibung war falsch. Gibt es nun doch einen zweiten Kandidaten?