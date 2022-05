„Wir drehen hier durch“: Bellende Hunde rauben Anwohnern in Kleinzerbst seit Monaten den Schlaf

Ralf Bosse in der Akener Straße in Kleinzerbst.

Kleinzerbst/MZ - Ralf Bosse ist mit den Nerven am Ende. Doch damit ist er im kleinen Örtchen Kleinzerbst momentan nicht allein. „Wir, die Nachbarn, drehen hier noch durch“, sagt er erschöpft. Die Hunde eines Bewohners in der Akener Straße in Kleinzerbst sorgen für Frust und Ärger bei der gesamten Nachbarschaft. „Meine Frau und ich können seit Oktober nicht mehr durschlafen. Die Hunde bellen in einer Tour und das lautstark“, berichtet er. Der Zaun vor dem Grundstück fällt derweil fast in sich zusammen. „Spaziergänge haben Angst hierlangzugehen. Die Hunde springen fast über den Zaun“, weiß der Nachbar.