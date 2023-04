In Aken wird es in diesem Jahr wieder kein Osterfeuer geben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Frust ist groß bei Stadtwehrleiter Michael Kiel.

Solch ein loderndes Feuer, wie hier in Drosa, wird es zu Ostern in Aken nicht geben.

Aken/MZ - Ein Feuer für die Gemeinschaft, das hat zu Ostern ebenso Tradition wie die Ostereiersuche. Weil sich am Osterfeuer die halbe Stadt oder die Dorfgemeinschaft mal wieder versammelt und es einen Festcharakter hat. Aber in der Stadt Aken wird es in diesem Jahr wieder kein Osterfeuer auf der Festwiese geben.