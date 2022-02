Windböe sorgt für Schieflage - Anhänger von BMW und VW berühren sich auf B183 bei Köthen

Großbadegast/MZ - Bereits am Freitagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall auf der B 183 zwischen Köthen und Großbadegast ereignet. Gegen 14.55 Uhr hatte ein 55-jähriger Fahrer eines BMW mit Anhänger die B 183 in Richtung Bitterfeld befahren. Rund 250 Meter vor dem Abzweig Großbadegast kam ihm der 55-jährige Fahrer eines VW entgegen, derer ebenfalls einen Anhänger zog.

Auf Grund einer Windböe geriet der Anhänger des BMW-Fahrers in leichte Schieflage nach links und die obere Kante der Anhängerabdeckung kollidierte mit dem Aufbau des Anhängers des VW-Fahrers. An beiden Anhängern entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.