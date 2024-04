Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Zur Stadtratswahl am 9. Juni kandidieren 76 Männer und 39 Frauen. 32 Kandidaten gehören dem aktuellen Rat an, 83 Bewerber treten neu an. Jüngster Kandidat ist Mehmet-René Heinrich, geboren 2005, er tritt für die Grünen an, ältester Kandidat ist Hans-Werner Thote, geboren 1937, aufgestellt von der SPD.