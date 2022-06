Wieso die Bäckerei Schneider in Köthen bald für immer schließt

Nach mehr als sieben Jahrzehnten als Familienbetrieb hat sich Inhaber Jens Schneider zu diesem schwierigen Schritt entschlossen. Die Branche hat unter anderem mit stark gestiegenen Kosten für Zutaten und Energie, den Niedrigpreisen in Discountern und einem großen Nachwuchsmangel zu kämpfen. Die Handwerkskammer sieht die Entwicklung im Bäckerhandwerk mit Sorge.

Jens Schneider in der Backstube seiner traditionsreichen Bäckerei in Köthen, wo die Brote, Brötchen und süßen Gebäcke entstehen.

Köthen/MZ - Mohnkuchen oder Mandarine-Schmand, Brot, Brötchen, Hefezopf oder doch die so beliebten wie köstlichen „Schneider-Plätzchen“, die es hier nicht nur zur Weihnachtszeit gibt: Die Kunden im Verkaufsraum der Köthener Bäckerei Schneider haben die Wahl. Hinten in der Backstube stehen schon Mehl und Eier bereit für den nächsten Tag, der Sauerteig ruht in der Knetmaschine.