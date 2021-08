„Wiederholte Masche“? Linke glaubt nicht an Versehen und nimmt Kreistag in die Pflicht

Köthen/MZ - Nach der SPD kritisiert nun auch die Linke die Abbildung des CDU-Bundestagskandidaten Frank Wyszkowski auf dem Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Man sehe hier kein Versehen, sondern eine „wiederholte Masche“, so der Kreisvorsitzende der Linken, Matthias Schütz, in einer Mitteilung. „Der Kreistag als Dienstvorgesetzter des Landrates steht hier in der Pflicht, Herrn Grabner an seine überparteiliche Amtsausübung für Anhalt-Bitterfeld zu erinnern.“

Was war passiert? Auf dem Titelbild des aktuellen Amtsblattes ist unter anderem Wyszkowski bei der Freigabe der sanierten Wulfener Ortsdurchfahrt zu sehen. Das hatte SPD-Kreis-Chef Jan Kiese in einer Pressemitteilung scharf kritisiert. Landkreissprecher Udo Pawelczyk hatte zu Beginn der Woche auf MZ-Nachfrage geantwortet, der Kreisverwaltung sei nicht bekannt gewesen, dass Wyszkowski bei dem Termin dabei sein würde. Die Auswahl des Bildes für das Amtsblatt sei unglücklich und ein Versehen, wofür sich der Kreis entschuldigte.

Wyszkowski seinerseits hatte erklärt, er habe nicht gewusst, dass das Bild für das Amtsblatt verwendet werden sollte. Es habe sich um einen von vielen Terminen im Wahlkreis gehandelt, die er bereits seit vergangenen Herbst wahrnehme.