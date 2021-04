Wie wird die Corona-Testpflicht an Köthener Schulen umgesetzt?

Köthen - Anke Aschhoff hat gerade das Lehrerzimmer ihrer Grundschule verlassen. Es ist Freitagnachmittag und die eiligst einberufene Dienstberatung soeben zu Ende gegangen. „Das ist alles sehr, sehr kurzfristig“, beklagt die Schulleiterin der Kastanienschule in Köthen. Doch es nützt nichts. Der Erlass des Kultusministeriums gilt ab Montag. Und damit eine Testpflicht für alle Schüler und Lehrer.

Für die Schulen ist das verpflichtende Testen ein organisatorischer Kraftakt. Die Tests sind zwar in ausreichender Menge geliefert, bestätigt Hans-Rainer Homann, der Leiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken. Doch nun gehe es darum, das Prozedere in den schulischen Alltag zu integrieren. Zweimal wöchentlich müssen alle einen negativen Schnelltest vorweisen.

Wer das nicht kann oder will, muss mit den Konsequenzen leben. Und das ist für Hans-Rainer Homann auch die „wichtigste Botschaft“ des neuen Erlasses: Nämlich, dass in dem Fall kein Anspruch auf Distanzunterricht besteht. „Das wäre überhaupt nicht zu leisten gewesen“, erklärt er. Weder personell noch räumlich.

„Es ist die einzige Möglichkeit den eingeschränkten Regelbetrieb an den Schulen aufrechtzuerhalten“

Die praktische Umsetzung treibt seit Donnerstagnachmittag sämtliche Schulen um. Alle stehen vor ein und derselben Herausforderung. Und wissen nicht, ob ihre Teststrategie letztlich aufgeht und dazu beiträgt, das Corona-Virus von den Schulen fernzuhalten. „Man bräuchte theoretisch einen Einlassdienst“, denkt Hans-Rainer Homann laut nach. Da das nicht umsetzbar ist, werden die A- und B-Gruppen, die abwechselnd in der Schule sind, nun Montag und Freitag sowie Dienstag und Donnerstag getestet - vielmehr müssen sie sich selbst testen. Oder aber ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als drei Tage ist.

„Es ist die einzige Möglichkeit“, vermutet Hans-Rainer Homann, „den eingeschränkten Regelbetrieb an den Schulen aufrechtzuerhalten.“ Und die Testpflicht der Versuch, das zu erreichen. „Anders geht’s nicht.“ Auch wenn der Akener Schulleiter daran erinnert, dass ein negativer SARS-CoV-2-Antigen-Test zwar ein Indiz sei, aber keine absolute Sicherheit, dass man das Corona-Virus nicht in sich trägt und damit trotzdem weitertragen könnte.

Alle müssen mitziehen, ansonsten ist der Zutritt zur Schule nicht gestattet

„Wir müssen sehen, wie es anläuft. Die Kollegen sind sensibilisiert. Die Schüler auch. Es ist für uns alle eine neue Situation. Und wir kriegen das nur gemeinsam vernünftig hin“, erklärt Rainer Woischnik, der die Berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld leitet. Ein Haus mit Standorten in Köthen und Bitterfeld. Rund 2.800 Schüler lernen hier in 115 Klassen.

Rainer Woischnik hat schon bei den freiwilligen Tests darauf gedrängt, dass sich entweder alle Schüler einer Klasse testen oder gar keiner. Ansonsten sei das ohne Wirkung, findet er. Und nun gehe es mit der Testpflicht sowieso nicht anders: Alle müssen mitziehen. Ansonsten sei der Zutritt zur Schule nicht gestattet. Aber: „Ich bin ein positiv denkender Mensch und überzeugt, dass sich die Schüler untereinander auch motivieren werden.“ Man müsse nun in den kommenden Wochen weitere Überzeugungsarbeit leisten, dass das Testen - in Verbindung mit den Abstands- und Hygieneregeln - einfach wichtig sei, um die Pandemie zu überwinden.

Die Zeit, die zum Testen benötigt wird, fehlt im Unterricht

Saliha Klein ist zwar grundsätzlich für die Testpflicht an Schulen, sieht aber gleichzeitig einen riesigen Bedarf, gerade die jüngeren Jahrgänge noch besser zu informieren. Sie ist die Schülersprecherin im Kreis und besucht die zehnte Klasse der Sekundarschule „An der Rüsternbreite“ in Köthen. „Das Testen ist wichtig, weil damit alle Beteiligten wenigstens eine temporäre Sicherheit haben.“

Auch sie sieht die Chance, durch intensives Testen den Schulbetrieb während der Pandemie weiter gewährleisten zu können. Sie erinnert daran, wie wichtig es sei, gemeinsam in der Schule lernen zu können, auch wenn - abgesehen von den Abschlussjahrgängen - nur halbe Klassen gestattet sind. Niemand wolle wieder zum Homeschooling zurück, glaubt sie. Der einzige negative Aspekt der ab Montag geltenden Testpflicht sei für sie der Zeitaufwand. Die Zeit, die zum Testen benötigt wird, fehlt im Unterricht.

Wer sich den Test selbst nicht zutraut, kann auch in eines der Testzentren oder in eine Apotheke gehen

„Das muss sich alles einspielen“, sagt Jenny Peter, die Vorsitzende des Schulelternrates der Grundschule „Werner Nolopp“ in Aken. „Dann kann der Unterricht eben mal nicht pünktlich anfangen.“ Sie sieht in den Corona-Tests „eine unterstützende Maßnahme“, um das Virus einzudämmen. Und die Schulen offen zu lassen. Wie schon Schülersprecherin Saliha Klein sieht auch Jenny Peter ohne intensives Testen die große Gefahr, „dass wieder alle zu Hause bleiben müssen“ und findet die ab Montag geltende Pflicht deshalb „sehr gut“.

Wer sich den Test selbst nicht zutraut, kann auch in eines der Testzentren oder in eine Apotheke gehen - und das Ergebnis am Montag in der Schule vorzeigen. Jenny Peter weiß um den enormen Aufwand, der jetzt auf die Bildungseinrichtungen zukommt. Die Tests müssen ausgereicht werden, die Ergebnisse dokumentiert - aber sie hofft, dass sich das auszahlen wird. „Es muss uns gelingen, die Ansteckung schon im Keim zu ersticken“, erklärt die Schulelternratsvorsitzende.

„Wir werden das sehr vorsichtig, sehr sensibel und in Ruhe angehen“

Sie hofft sehr, dass Eltern und Schüler so vernünftig sind und niemanden an den Pranger stellen, der bei den Tests womöglich ein positives Ergebnis bekommt. Der Erlass des Ministeriums schreibt eindeutig vor, wie in dem Fall zu reagieren ist: Die betreffende Person muss isoliert und nach Hause geschickt, das Gesundheitsamt informiert werden, um alle weiteren Schritte einzuleiten.

Anke Aschhoff, die Leiterin der Kastanienschule in Köthen, berichtet, dass ihre Schützlinge gut informiert seien, dass so ein Test auch mal positiv ausfallen könne und auch was das bedeute. „Ich denke, unsere Kinder sind ziemlich fit im Umgang mit den Tests und kriegen das gut hin.“ Sie ist für den Start ab Montag trotz vieler organisatorischer Hürden zuversichtlich: „Wir werden das sehr vorsichtig, sehr sensibel und in Ruhe angehen.“ (mz/Sylke Hermann)