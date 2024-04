Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Parallel zur Stadtratswahl in Köthen am 9. Juni werden auch die Ortschaftsräte neu gewählt. Für die Sitze in den sieben Gremien in Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Elsdorf, Löbnitz an der Linde, Merzien und Wülknitz kandidieren 42 Männer und 18 Frauen. 17 Kandidaten gehören bereits den aktuellen Ortschaftsräten an, 43 Bewerber treten neu an.