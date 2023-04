Wie Touristen in Köthen per Video Sehenswürdigkeiten erklärt werden

Köthen/MZ - Die Stele vor dem Hahnemannhaus in der Wallstraße 47 in Köthen ist mit Faserstiften beschmiert und sollte bei Gelegenheit gereinigt werden. Wer den QR-Code am Fuß der Stele scannt, bekommt einen Fehler angezeigt auf dem Smartphone.