Verein „Straight Outta Keethen“ hat drei Bands, zwei Wettbewerbe und ein Feuerwerk geplant. Wie die Contests am Jürgenweg ablaufen sollen.

Wie Skateboarder ihre zehnte Party in Köthen feiern wollen

„Skeeten in Keethen“

Andreas Thiele und Christoph Anhalt von „Straight outta Keethen“ bauen eine 2,40 Meter hohe Rampe in Form der Zahl 10 für den Skatecontest.

Köthen/MZ - Drei Bands und ein DJ, zwei Contests, 200 Euro Preisgeld und ein Feuerwerk – die zehnte Auflage von „Skeeten in Keethen“ am Samstag, dem 8. Juli, bietet Musik, Sport und jede Menge Unterhaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Veranstaltung steigt ab 10 Uhr im Skatepark am Köthener Jürgenweg, die Wettbewerbe beginnen um 13 Uhr.