Köthen/MZ - Die blau-gelbe Flagge draußen am Haus flattert im Frühlingswind. Für Svitlana Tymofeieva und ihre Familie ist sie aber kein Signal an die große Politik. Wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, wollen sie nicht lautstark für oder gegen etwas demonstrieren. „Es geht um Solidarität mit den Menschen, nicht mehr und nicht weniger“, sagt die Ärztin, die seit acht Jahren in Deutschland lebt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.