Wie Rolf Koch aus Köthen 1982 durch ein Tauschgeschäft an einen Mazda 323 gelangte

Am 10. Februar 1982 fährt der Köthener Rolf Koch mit seinem Wartburg nach Berlin und kommt mit einem Mazda 323 zurück.

Vor 40 Jahren holte Rolf Koch seinen Mazda 323, der genauso wie der Oldtimer in der Ausstellung im Autohaus ausgesehen hat, aus Berlin.

Köthen/MZ - Diesen Sommer wird Rolf Koch wohl niemals vergessen. Im August 1981 fährt er an den Werbellinsee, um auf dem Campingplatz „Süßer Winkel“ ein paar Tage zu entspannen. Er trifft einen Freund, der wiederum Besuch von seiner Mutter hat. An sich nichts Weltbewegendes. Was den Köthener allerdings fasziniert, ist der Wagen, mit dem die im Westen Berlins lebende Mutter seines Freundes angereist war: ein Mazda 323, kupferbraun-metallic schimmernd.