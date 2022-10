Wie Kinder und Jugendliche beim Arbeitseinsatz im Schlosspark Köthen anpacken

Köthen/MZ - Das trübe Wasser reicht Jonas und Karlson bis an ihre Hüften. Ein falscher Schritt, dann schützen sie auch ihre Wathosen nicht mehr, denn der Grund des Schlossgrabens in Köthen ist uneben und matschig. Entsprechend vorsichtig sind sie unterwegs, aber auch mit Eifer. Denn ihr Job fühlt sich ein bisschen an wie eine Schatzsuche.