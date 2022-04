Wie geht es weiter? Nächster Kinderarzt am Medizinischen Versorgungszentrum in Köthen geht

Die Gemeinschaftspraxis von Claudia und Katrin Prokop ist damit die einzige Anlaufstelle für kranke Kinder und Jugendliche in Köthen.

Köthen/MZ - Köthen gehen die Kinderärzte aus. Zum März 2022 wird Stefan Bast seine Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Helios-Klinik aufgeben. Termine für U-Untersuchung zum Beispiel werden noch für den Zeitraum bis zum 28. Februar vergeben. Eine entsprechende Mitteilung machte in dieser Woche die Runde in sozialen Netzwerken.