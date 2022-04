Wie geht es in den nächsten Monaten am Prestigeobjekt Hohe Brücke in Köthen weiter?

Köthen/MZ - Vor einem Jahr wurde die alte Hohe Brücke über die Eisenbahnstrecke Halle Magdeburg in Köthen demontiert und ausgehoben. Vor einem halben Jahr schoben Spezialfirmen die neue Brücke über die Gleise ein. Am 10. Dezember sollen die Firmen, die von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Regionalbereich Ost in Dessau verantwortet werden, ihre Arbeiten beendet haben. Steht der Zeitplan noch?