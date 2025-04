Baudezernent teilt mit, wie die Zufahrt zur noch laufenden Baustelle des Abrisses des Kaufhauses an der Schalaunische Straße organisiert wird.

Wie es mit der Sanierung der Bärteichpromenade in Köthen weitergeht

Das desolate Pflaster der Bärteichpromenade in Köthen wird ersetzt.

Köthen/MZ. - Die Sanierung des dritten Abschnitts der Fahrbahn der Bärteichpromenade in Köthen soll laut Plan am Montag, 14. April, beginnen. Das teilte Baudezernent Max Schuchardt in der vergangenen Woche im Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss des Stadtrats mit.