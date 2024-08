Prozess am Amtsgericht Köthen

Köthen/MZ. - Reden zur politischen Lage zu halten, sie in die Kamera des Smartphones zu sprechen und dann in sozialen Medien zu verbreiten, ist das Hobby des 48-jährigen Angeklagten. Das hat zum wiederholten Mal dafür gesorgt, dass der frühere Polizeibeamte mit Gesetzen in Konflikt geraten ist. Denn bei seiner Wortwahl ist der Mann nicht zimperlich. Wenn er wütend ist, dann wählt er derbe Begriffe, beschimpft Menschen.