Jugendclub „Crazy“ in Gröbzig

Gröbzig/MZ. - „Komm rein!“ Fabian Gericke ist mit den meisten Leuten gleich per Du. Seit Dezember arbeitet er im Gröbziger Jugendclub „Crazy“ und inzwischen habe er sich gut eingelebt, sagt er. Zwölf bis 15 Jugendliche hat er an einem typischen Nachmittag bei sich im Club. Sie können an Fitnessgeräten trainieren, Billard oder Tischtennis spielen, kochen und backen üben.