Wie ein Projekt in Köthen mehr Frauen für technische Studiengänge gewinnen möchte

Der Ingenieurin ist nichts zu schwör? Bislang ist das die Seltenheit. Noch immer sind viele Jobs Männerdomänen – gerade im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich. Ein Programm an der Hochschule Anhalt soll das ändern.

Julia Schinköthe koordiniert das „Orientierungsstudium MINT“ an der Hochschule Anhalt, das Teil des landesweiten Projektes „Fem Power“ ist.

Köthen/MZ - Die gute Nachricht zuerst: Laut Statistischem Landesamt waren an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 insgesamt 12.771 Frauen beschäftigt. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt rund 59 Prozent des gesamten Hochschulpersonals im Bundesland. Das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern ist im akademischen Bereich also bereits erreicht, könnte man denken. Doch die Sache hat einen Haken.

„Diese 59 Prozent verteilen sich vor allem auf die Niedriglohngruppen und auf die Verwaltungen“, erläutert Julia Schinköthe. Selbst studierte Germanistin, koordiniert diese an der Hochschule Anhalt das „Orientierungsstudium MINT“. Dabei handelt es sich um ein Projekt, um junge Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen zu fördern.

Hochschulpersonal: Geschlechterunterschiede in der Hierarchie

„Wenn Sie die Professuren angucken, sind die immer noch größtenteils männlich besetzt“, fährt Schinköthe fort. Und tatsächlich: Je weiter man auf der Karriereleiter nach oben geht, desto weniger Frauen trifft man an. So waren im Jahr 2020 von insgesamt 545 Professorinnen und Professoren an den beiden Universitäten in Sachsen-Anhalt gerade einmal 128 weiblich. Auch das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamts hervor.

Und nicht nur in der Hierarchie zeigen sich deutliche Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern. Auch in der Fächerwahl unterscheiden sich männliche und weibliche Studierende deutlich voneinander. Gerade die sogenannten MINT-Fächer – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – seien noch immer männlich dominiert, berichtet Julia Schinköthe. Doch ist das überhaupt ein Problem?

Frauen brauchen keine rosa Bohrmaschine. Julia Schinköthe, Projektkoordinatorin „Orientierungsstudium MINT“

Ja, findet die Projektkoordinatorin. Denn: „Das ist deswegen schade, weil die Branchen auf diese Weise so bleiben, wie sie sind.“ Und das wiederum bleibe nicht ohne Folgen. „Auch im Autobau kann es ja beispielsweise interessant sein, Frauen zu befragen, was die für Bedürfnisse haben“, erläutert Schinköthe.

Generell würden Frauen in manchen Bereichen aufgrund der männlichen Dominanz kaum mitgedacht. „Wenn wir uns die Werkzeugentwicklung ansehen: Da kommt dann vielleicht mal eine rosa Bohrmaschine auf den Markt. Aber darum geht es uns überhaupt nicht. Frauen brauchen keine rosa Bohrmaschine, sondern zum Beispiel ein Werkzeug, das für kleinere Hände geeignet ist.“

„Orientierungsstudium MINT“ soll Chancengleichheit erhöhen

Um die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern in naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen zu erhöhen und generell mehr Frauen zu diesem Karriereweg zu ermuntern, bietet das „Orientierungsstudium MINT“ einen einfachen Ansatz. „Es geht um die Unsicheren“, erklärt dessen Koordinatorin.

Denn nach der Schule, „wo jahrelang vorgegeben wurde, was ich machen muss“, falle es vielen jungen Menschen schwer, herauszufinden, welches Studienfach das richtige ist. So würden gerade unter Studienanfängerinnen in MINT-Fächern viele ihr Studium vorzeitig abbrechen. „Um dem vorzubeugen, bieten wir das Orientierungsstudium an“, erläutert Julia Schinköthe.

Durch dieses können junge Menschen, die ein Studium an der Hochschule Anhalt beginnen, ein bis zwei Semester lang „in alle möglichen Fächer reinschnuppern“, berichtet die Projektkoordinatorin. Auch fänden Netzwerkveranstaltungen statt oder Gespräche mit Frauen, die in Chefpositionen gelandet sind und von ihren Erfahrungen berichten.

Aufmerksamkeit für Ungleichheit wächst

Doch damit das Ziel der Chancengleichheit Realität wird, brauche es nicht nur junge Frauen, die sich für MINT-Fächer interessieren. Auch auf Seiten der Lehrkräfte brauche es mehr Offenheit: „Wir haben noch immer Professoren, die von vornherein an Studentinnen kommunizieren: ,Eigentlich weiß ich nicht, was Sie hier wollen – Sie bekommen irgendwann Kinder und dann hören Sie sowieso auf zu arbeiten’.“

Doch gleichzeitig beobachte sie auch, dass das Problembewusstsein langsam wachse. „Die Studentinnen setzen sich zunehmend zur Wehr“, sagt Julia Schinköthe. Die Aufmerksamkeit aber müsse man „bei allen herstellen“, fügt sie hinzu, denn: „Parität ist immer das angestrebte Ziel.“

Hintergrund: Projekt „Fem Power“