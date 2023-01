Antibiotika, Schmerztabletten und Fiebermedikamente für Kinder sind auch in Köthen knapp. Was die Ursachen dafür sind und welche Alternativen es gibt.

Apothekerin Irene Penner blickt in der Apotheke am Markt in die leere Nurofen-Schublade. Manche Arzneimittel sind zurzeit gar nicht lieferbar.

Köthen/MZ - „Sehr dramatisch“, schätzt Annika Stahn von der Schillerapotheke in Köthen die derzeitige Versorgungslage ein. „Dramatisch“, beurteilt es auch Irene Penner von der Apotheke am Markt in Aken. „In manchen Bereichen kritisch“, analysiert auch Norbert Hoffmann, der mehrere Apotheken in Köthen und Umgebung führt, die Situation.