Widerstand gegen Polizisten: Warum der Prozess gegen einen jungen Mann aus Köthen vertagt wird

Nahe der Bushaltestelle in Großpaschleben war der Angeklagte von der Polizei kontrolliert worden.

Köthen/MZ - Ein Prozess wegen eines fast zweieinhalb Jahre zurückliegenden Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter Drogeneinfluss gegen einen jungen Mann aus Köthen ist am Montag am Amtsgericht vertagt worden. Eine Polizistin und vier Polizisten, fünf der sechs vom Gericht vorgeladenen Zeugen, wurden am Montag nicht vernommen und durften nach knapp einer Stunde wieder gehen.