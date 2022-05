Wetter in Anhalt-Bitterfeld: Konnte Regen 2021 das Defizit der Vorjahre im Boden ausgleichen?

2021 hat Köthen schon jetzt mehr Regen gebracht, als in den meisten der letzten Jahre insgesamt gefallen ist. Doch es gibt große regionale Unterschiede. Und konnten die trockenen Böden der Vorjahre davon profitieren?

Auch bei der Studienauswertung der Firma BASF auf einer Ackerfläche der APH Hinsdorf regnete es in Strömen.

Köthen/MZ - In den zurückliegenden Jahren schienen die Sommermonate stets einer einstudierten Dramaturgie zu folgen. Schon im Frühjahr bereiteten erste Hitzewellen auf das vor, was dann zwischen Juni und August folgte: Wochen ohne Wolken und Regen. In den Nachrichten wechselten sich Meldungen über eingestellte Temperaturrekorde mit Dürrewarnungen und Waldbränden ab.