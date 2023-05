Der Landkreis startet am 15. Mai die elfte Auflage seines Innovationspreises. Welche Firma bekommt bei ihren Mitarbeitern Job, Familie und Freizeit am besten unter einen Hut?

Köthen/MZ - Landrat Andy Grabner (CDU) ruft anlässlich des Tages der Familie am Montag, 15. Mai, die Unternehmen zur Teilnahme am Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2023“ auf. Grabner hob die Bedeutung des Wettbewerbs hervor, der zweijährlich am 15. Mai startet und in diesem Jahr bereits zum elften Mal stattfindet. Die teilnehmenden Unternehmen zeigten auf, wie familiengerechte Konzepte zur Personalführung nachhaltig verankert und Familienfreundlichkeit in den Firmen gelebt würden.