Bilder-Vortrag in Schlosskapelle Wertvolle Erinnerungen - Gästeführer Christian Ratzel zeigt historische Fotos aus Köthen

In einem Bilder-Vortrag blickt Gästeführer Christian Ratzel auf Köthen zwischen 1945 und 1989 und bekommt weitere Episoden zur Geschichte der Stadt erzählt. Das Interesse an diesem Vortrag war so groß, dass es eine Wiederholung gibt.