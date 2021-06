Werden Impfzentren im Landkreis zum 30. September geschlossen? Freie Termine für Wolfen und Köthen

Anhalt-Bitterfeld - Der Rückgang der Zahlen in der Corona-Pandemie hat logischerweise auch Auswirkungen auf Testungen und Impfungen. Wie vom Gesundheitsamt des Landkreises zu erfahren war, haben viele Schnelltestzentren ihre Aktivitäten bereits zurückgefahren oder ganz geschlossen. Auch bei den Impfzentren stehen demnächst Änderungen an.

„Nach unseren derzeitigen Informationen werden die Impfzentren im Land zum 30. September schließen. Also wird es die letzten Erstimpfungen mit Biontech/Pfizer in der 32. Kalenderwoche geben“, sagte Volker Krüger, Bereichsleiter beim Landrat und verantwortlich für die Koordination der Impfungen. Laut einer Pressemitteilung des Landkreises vom Montag bedeutet dies, dass Termine für Erstimpfungen mit dem Präparat von Biontech/Pfizer nur noch bis zum 15. August und für Zweitimpfungen bis zum 26. September vergeben werden können. Die letzten Erstimpfungen mit dem Stoff von Astrazeneca sind in dieser Woche geplant. Hier ist eine Zweitimpfung über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung erst nach zwölf Wochen möglich.

Aktuell stehen in den Impfzentren Wolfen und Köthen noch freie Termine für die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca zur Verfügung. Diese können über die Telefonnummer 116 117 und unter www.impfterminservice.de gebucht werden. Um einen Termin können sich auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren bemühen. Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren dürfen in Sachsen-Anhalt nicht in den Impfzentren oder den mobilen Teams geimpft werden. „Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren werden ausschließlich in den Hausarztpraxen geimpft“, ergänzt Krüger.

Für den Zeitraum vom 13. Juli bis 13. August hat der Landkreis den Kommunen am Montag weitere Erstimpfungen vor Ort durch mobile Teams angeboten. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Es handelt sich dabei um insgesamt 5.518 Impfungen. Einladungen zu diesen Terminen erfolgen direkt über die Städte und Gemeinden. „Die Angebote konnten unterbreitet werden, weil für Juli entgegen den Erwartungen mehr Impfstoff geliefert wurde“, sagt Krüger. Demnach erhält der Landkreis im Juli von Biontech/Pfizer Impfstoff für 14.040 Injektionen, der für anstehende Erst- und Zweitimpfungen in den Impfzentren sowie Zweitimpfungen eingesetzt wird.

Zum aktuellen Corona-Geschehen gibt es nicht viel Neues. Die Zahl der Todesfälle hat sich um einen auf 183 erhöht. Es gibt keine neuen Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter bei Null.