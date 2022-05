Wer hat ihn ausgeraubt? Opfer aus Südlichem Anhalt bezichtigt sich vor Gericht selbst der Lüge

Dessau-Roßlau/MZ - Vor dem Landgericht Dessau hat sich ein Zeuge am Montag selbst der Falschaussage bezichtigt. Anders als er bei zwei polizeilichen Vernehmungen behauptet hatte, sei er nicht vom Angeklagten zusammengeschlagen und beraubt worden.

In dem Prozess gegen einen 38-jährigen Angeklagten aus der Stadt Südliches Anhalt werden mehrere Vorwürfe behandelt, die bis in das Jahr 2017 zurück reichen. Unter anderem handelt es sich dabei um Körperverletzung, Nötigung und Raub. Die meisten Anklagepunkte hat er bestritten, so auch den Raub Ende April 2021 in Köthen. Die Vorwürfe aus der Anzeige seien alle „rein erfunden. Ich hätte ihn anzeigen können, aber so einer bin ich nicht“, sagte der Angeklagte.

Der Angeklagte hatte ein Schreiben des Zeugen präsentiert, in dem dieser zugab, falsche Angaben gemacht zu haben

Der Zeuge bestätigte vor dem Gericht, tatsächlich überfallen worden zu sein. Er sei in der fraglichen Zeit obdachlos gewesen und auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht. Während er unterwegs war, habe er von hinten einen Schlag auf den Kopf erhalten und sei sofort zu Boden gegangen. Ihm seien dann das Handy und Geld entwendet worden.

Als der geschädigte Mann bei der Polizei Anzeige erstattete, nannte er den Namen des nunmehrigen Angeklagten. Er wollte ihn eindeutig erkannt haben, auch anhand eines sehr auffälligen körperlichen Merkmals. Bei einer späteren Vernehmung, die ein Polizist als Lebensbeichte beschrieb, wurden die Vorwürfe von ihm sogar noch wiederholt. Am dritten Verhandlungstag rückte er von diesen ab – nicht völlig überraschend. Der Angeklagte hatte ein Schreiben des Zeugen präsentiert, in dem dieser zugab, falsche Angaben gemacht zu haben.

„Wir sind dann beide zu dem Schluss gekommen, dass er es gar nicht gewesen sein konnte“

Vor Gericht blieb er bei dieser Darstellung. Er und der Angeklagte hätten „gar keine Probleme miteinander. Dass sein Name gefallen ist, war nicht meine Absicht. Das war schon mies von mir“, erklärte der Zeuge jetzt.

Das Schreiben sei in Anwesenheit des Angeklagten bei einem Bekannten verfasst worden. Dort habe ihn der Angeklagte gefragt, wie er dazu komme, ihn bei der Polizei zu beschuldigen. „Wir sind dann beide zu dem Schluss gekommen, dass er es gar nicht gewesen sein konnte, weil er gar nicht Köthen war.“ Der Angeklagte habe keinen Druck auf ihn ausgeübt, damit er das Schreiben verfasse. Wer ihn tatsächlich überfallen habe, wisse er nicht.

Der Prozess wird am 25. Februar fortgesetzt.

Zettel mit Eingeständnis

Rückblick: Bereits am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte bestritten, jenen Zeugen, der jetzt seine Falschaussage zurücknahm, geschlagen zu haben. Auch ein Zettel spielte beim Verhandlungstermin am 13. Januar bereits eine Rolle.

Bereits damals hatte der Angeklagte behauptet, dass die Behauptungen eines weiteren Geschädigten, den er erst geschlagen und dann den Rucksack weggenommen haben soll, gelogen seien. Der Angeklagte legte einen Zettel vor, der von dem Geschädigten stammen sollte und der beweisen sollte, dass der seine Lüge einräumt. Er habe das Schreiben nicht mit Drohungen veranlasst, sondern nur gefragt, warum der ihm so etwas antue.

Allerdings hatte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag nahezu alle Anschuldigungen gegen seine Person als unwahr zurückgewiesen und lediglich eine Autofahrt unter Drogen und kleinere Drogendelikte eingeräumt.