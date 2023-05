Die Polizei in Köthen sucht nach Eigentümern von mehreren gestohlenen Sachen. Meldet sich niemand, werden die Sachen versteigert.

Wer erkennt seine Sache wieder? Polizei in Köthen sucht Eigentümer von Diebesgut

Köthen/MZ - Die Polizei in Köthen sucht nach den Besitzernvon mehreren gestohlenen Werkzeugen und anderen Dingen. Die Gegenstände befinden sich in Verwahrung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld und konnten, wie es in einer Pressemitteilung heißt, bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.