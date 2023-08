Nur 200 Meter von Christopher Werlitz’ Haus entfernt an der Köthener Chaussee sind die Arbeiten bereits angekommen.

Aken/MZ - Es ist schon eine ganze Weile her, da berichtete die MZ über den Glasfaserausbau in der Stadt Aken. Insgesamt sollen nach einer Presseinformation der Telekom von diesem durch das Land Sachsen-Anhalt geförderten Ausbau rund 190 Haushalte profitieren. Das neue Netz ermögliche Bandbreiten bis ein Gigabit pro Sekunde. Der Ausbau auch auf dem Grundstück beziehungsweise in der Immobilie ist für den Eigentümer kostenfrei.