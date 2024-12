In diesem Raum der ehemaligen Fleischerei in Gerlebogk plant der Verein den Anbau von Hanf.

Köthen/Gerlebogk/MZ. - Das Landesamt für Verbraucherschutz hat vor wenigen Tagen dem „Cannabis Social Club Köthen - Gerlebogk - Bernburg“ (KGB) die Erlaubnis erteilt, „gemeinschaftlich Cannabis anzubauen und an Mitglieder zum Eigenkonsum weiterzugeben“. So steht es in einem Bescheid des Fachbereichs Arbeitsschutz, der sich auf das seit April 2024 in Deutschland geltende Konsumcannabisgesetz (KCanG) bezieht.