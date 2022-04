Welche Brücken in der Stadt Südliches Anhalt repariert werden sollen

„Sofortiger Rückbau, da Sperrtafeln immer wieder entwendet werden“, lautet das Fazit des Bauamts zur maroden Brücke am Nesselbach in Gnetsch.

Gnetsch/Radegast/MZ - Wer den Nesselbach in Gnetsch Richtung Weißandt-Gölzau überqueren will, kann das unbehelligt tun. Die Brücke scheint in Ordnung – bis man die gemauerten Pfeiler gesehen hat, die zerborsten sind und ins Wasser zu stürzen drohen.