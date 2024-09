Die MZ fragte nach bei der Deutschen Bahn, warum die Warntöne am Bahnhof so laut sind.

Welche Bauarbeiten zurzeit am Bahnhof in Köthen stattfinden

Am Güterbahnhof in Köthen finden urzeit Gleisbauarbeiten statt.

Köthen/MZ. - Die Deutsche Bahn nutzt den Mitte August begonnenen Austausch von Weichen am Bahnhof in Schönebeck (die MZ berichtete) dafür, weitere Reparaturen am Bahnhof in Köthen zu erledigen.