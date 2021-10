Köthen/MZ - Ein weißes Fahrrad steht seit Sonntag an der Kreuzung Lohmannstraße und Edderitzer Straße, an der am 1. Oktober ein 58 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hatte zu einer Gedenkradtour für zwei tote Radfahrer in Köthen und auf der B187a eingeladen. Rund 50 Radfahrer haben daran teilgenommen.