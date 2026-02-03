Eine Bürgerinitiative sammelt derzeit Unterschriften für eine Petition, die den Erhalt des Tierheims betrifft. Zuletzt hatte die Stadt entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Heim zu beenden.

Köthen/MZ. - Seit Donnerstag, 29. Januar, läuft auf der Plattform „openPetition“ eine Petition zum Erhalt des Tierheims in Köthen. Eine Bürgerinitiative richtet sich mit dieser Petition direkt an die Stadt Köthen, die zuvor entschieden hatte, die Zusammenarbeit mit dem Tierheim unter Leitung von Regina Minasch-Elze zum 1. Januar 2026 zu beenden.

Bereits 440 Stimmen aus Köthen und insgesamt über 1.000 Unterschriften gesammelt

„Das Tierheim Köthen leistet täglich großartige Arbeit für Tiere in Not – oft mit viel zu wenig Geld und Unterstützung“, heißt es seitens der Organisatoren auf der Internetseite der Petition. Bisher sind über 1.000 Unterschriften eingegangen, davon etwa 440 verifizierte Unterschriften von Menschen aus dem Raum Köthen.

Befürworter der Petition begründen ihre Teilnahme meist mit dem Hinweis auf das Wohl der Tiere: „Weil Tiere eine Unterkunft brauchen, um weitervermittelt werden zu können“, schreibt ein anonymer Unterzeichner aus Quellendorf im Kommentrabereich der Petition. „Für alles ist Geld da. (...) Aber ein Tierheim, das seit vielen Jahren gute Arbeit leistet, wird einfach im Stich gelassen“, schreibt eine weitere Unterstützerin aus Köthen.

Tierheim zeigt sich der Stadt gegenüber kompromissbereit

Laut den Angaben auf „openPetition“ werden die Unterschriften bis zum 28. Juli 2026 gesammelt. Die Organisatoren erhoffen sich so, in einen Dialog mit der Stadt treten zu können.

Die Leiterin des Tierheims zeigte sich zuletzt kompromissbereit gegenüber der Stadt und unterbreitete Angebote, wie eine Zusammenarbeit zwischen Heim und Stadtverwaltung weitergeführt werden könnte. In einem Gespräch mit der MZ erklärte sie, dass es für die Mitarbeiter des Tierheims nicht in Frage kommen würde, die Arbeit mit den Tieren aufzugeben (die MZ berichtete).