Weihnachtsmärkte in Köthen abgesagt: Wird es Ersatz geben und was bedeutet das für andere Events?

Wie in jedem Jahr hat Henry Holzknecht mit dem Hubsteiger der Midewa die Weihnachtsbeleuchtung in Köthens Innenstadt angebracht.

Köthen/MZ - Ronald Maaß und die Mitglieder seines Sportvereins CFC Germania hatten bereits damit begonnen, die ersten Buden für die Stadionweihnacht am ersten Advents-Wochenende aufzubauen. Am Mittwoch konnten sie ihre Werkzeuge zwar wieder in die Hand nehmen - dieses Mal aber, um die Verkaufsstände abzubauen.